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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
10 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
28 اغسطس 2023 . الساعة: 08:55 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289275
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