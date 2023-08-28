تطبيق نبض تطبيق نبض

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين في بحر شمال القطاع

الرسالة نت- غزة

قال نقيب الصيادين نزار عياش، إن بحرية الاحتلال (الإسرائيلي) اعتقلت صباح اليوم الاثنين، خمسة صيادين في بحر شمال قطاع غزة، بعد أن قامت بمهاجمة مراكبهم.

وذكر عياش أن بحرية الاحتلال قامت باعتقال الصيادين: حسن جمال النعمان، ومحمد جمال النعمان، وسليم جمال النعمان، ووحيد السيد كسكين وأحمد سعيد الصعيدي، خلال ممارستهم مهنة الصيد في بحر شمال القطاع.

وأوضح أن قوات الاحتلال هاجمت الصيادين قبل اعتقالهم، حيث قامت بفتح مضخات المياه وإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات بينهم.

وأشار إلى قيام بحرية الاحتلال بمصادرة مراكب الصيد الخاصة بالصيادين نحو ميناء سدود البحري.

المصدر: وكالة الرأي الحكومية

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289286

كلمات مفتاحية

غزة البحر الاحتلال

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.