بحر يثمن الموقف الليبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال

ثمن د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، عاليًا الموقف الليبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال (الإسرائيلي)، والذي عبرت عنه الفعاليات والمواقف الشعبية والرسمية، ويعد ذلك تجسيداً لعمق انتماء الشعب الليبي الشقيق للقدس وفلسطين.

وقال د. بحر في تصريح صحفي اليوم الاثنين:"إن مواجهة مشاريع التطبيع ومحاولات التغلغل الصهيوني بالمنطقة يعكس وعي شعوب الأمة العربية والإسلامية بخطر التطبيع والتأكيد بأن الاحتلال يشكل عدو الأمة المركزي".

ودعا البرلمان الليبي إلى تبني قوانين تجرم التطبيع مع الاحتلال (الاسرائيلي) وتشدد العقوبة على أي شكل من أشكاله.