المقاومة تتحدى (إسرائيل) وصورة العاروري توصل الرسالة

ردّت المقاومة على تهديدات نتنياهو التي طالت الشيخ صالح العاروري، برسائل حاسمة تعبّر عن حالة الردع التي رسختها المقاومة والاستمرار على هذا النهج.

وأصدرت حركة حماس بيانا ردا على تصريحات نتنياهو، أرفقت معه صورة للشيخ صالح بلباسه العسكري وهو يتابع عمله وأمامه السلاح.

وبعد تهديدات نتنياهو، توالت التصريحات والوعيد من فصائل المقاومة الفلسطينية، وهو ما أدى لردود فعل غاضبة من الاعلام العبري على مستوى التحدي من الفلسطينيين.

رفع التحدي

المختص في الشأن العسكري، رفيق أبو هاني، أكد أن الاحتلال لا يزال يمارس عنجهيته وإجرامه ضد الشعب الفلسطيني، ويهدد دائما بالقتل والاغتيالات.

وقال أبو هاني في حديث لـ "الرسالة نت" إن قيادة المقاومة والذين يسيرون بالسفينة الفلسطينية نحو التحرير يمارسون حقهم المشروع في المقاومة ضد الاحتلال.

وأوضح أن التهديد للشيخ صالح العاروري يبيّن مدى تأثر الاحتلال من ارتفاع وتيرة المقاومة في الضفة الغربية، وتخبط قيادة الاحتلال في التعامل مع ملف الضفة.

ولفت إلى أن تنامي حالة المقاومة بشكل كبير بالضفة خلال الفترة الأخيرة، وعجز الاحتلال على إطفائها دفع نتنياهو لإطلاق هذه التصريحات.

وبيّن أبو هاني أن الاحتلال يدرك جيدا أن المقاومة بالضفة تمر بحالة ثورية غير مسبوقة، "وهو يحاول بطرق مختلفة إخمادها دون جدوى".

وفي حديثه عن صورة العاروري، أكد أن خروجه بالزي العسكري ويجري اتصالات وأمامه السلاح ترفع من حالة التحدي مع الاحتلال.

وتابع: "هو يريد أن يوصل رسالة للاحتلال، بأن التهديدات لا قيمة لها، والعمل المقاوم ماضي حتى التحرير".

وفي سياق متصل، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تهديدات رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة هي تهديدات جوفاء، ولن تنجح في إضعاف المقاومة، مشددة على أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي "إن الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأضافت: "على العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم".

المختص في الشأن (الإسرائيلي)، سعيد بشارات، أكد أن قيادة الاحتلال تعرف الشيخ صالح العاروري جيدا، "فجرى اعتقاله مرات عدة دون أن تثبت عليه شيئا".

وقال بشارات في حديث لـ "الرسالة نت" إن الاحتلال يدرك عقلية العاروري العسكرية الفذّة ومدى تأثيره على ما يحدث حاليا في الضفة.

وأضاف: "تهديدات نتنياهو ورد حركة حماس والصورة التي خرج بها الشيخ صالح بلباس عسكري، تدلل على رفع حالة مستوى التحدي".

ولفت بشارات إلى أن الاحتلال بات يدرك أن تهديدات المقاومة وعلى رأسها تهديدات حماس جدية ولا يمكن الاستهانة بها.

وأشار إلى أن مستوى الردع الذي تحقق لا يمكن التراجع عنه، "والمقاومة تدرك أنه لا يمكن التخلي عن حالة الردع التي وصلت لها بالسنوات الأخيرة".