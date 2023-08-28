كارثة تهدد استبعاد ريال مدريد وبرشلونة من دوري أبطال أوروبا

تواجه الأندية الإسبانية المشاركة في البطولات الأوروبية هذا الموسم كارثة تهدد استمرارها في المنافسات.

ويشارك الخماسي "ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وسوسيداد وإشبيلية" هذا الموسم في دوري الأبطال، بينما سيلعب فياريال وريال بيتيس في الدوري الأوروبي، وأوساسونا بدوري المؤتمر.



ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، ندد أندرو كامبس، الأمين العام للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بتدخل الحكومة لإقصاء الرئيس لويس روبياليس من منصبه.



وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن كامبس يهدد الحكومة الإسبانية أمام الاتحاد الأوروبي، الذي يطالب دائما بحرية واستقلالية الاتحادات المحلية.



وهدد كامبس، الحكومة الإسبانية بأن في حالة إقالة روبياليس، سينتج عن ذلك استبعاد أندية الليجا من المشاركة في البطولات الأوروبية بسبب وجود تدخل حكومي.



وطلب كامبس من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التدخل الآن للدفاع عن روبياليس.



وأثناء تسليم لاعبات المنتخب الإسباني ميداليات التتويج بكأس العالم، احتضن روبياليس كافة عناصر الفريق قبل أن يطبع قبلة على فم جيني هيرموسو، فقوبل بعاصفة من الانتقادات.



وامتنع روبياليس عن الاستقالة من منصبه رغم قرار الفيفا بإيقافه مؤقتا لمدة 90 يوما عن مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.



وأصدر الفيفا أيضا توجيهين إضافيين، لمنع روبياليس والاتحاد الإسباني من الاتصال أو محاولة الاتصال بهيرموسو أو المجتمع القريب منها.