نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين بالاسماء الدورة الثانية، بدأ العديد من الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الدورة الثانية في فلسطين بالبحث أكثر فأكثر عن نتائج الدورة الثانية ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين أنه سيتم رصد النتائج الخاصة يوم الأربعاء المقبل ، والذي يصادف اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل ، وبعد الانتهاء من امتحانات الجولة الثانية ، التي عقدت في الثامن من شهر أغسطس الجاري ، وتستمر عمليات البحث حتى تظهر النتيجة في الموعد المحدد من قبل الجهات المختصة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة، سيكون الساعة 12 ظهر يوم غد الثلاثاء 29-08-2023.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps

كما يمكن متابعة النتائج لطلبة المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" من خلال الموقع

http://tawjihi.mohe.ps/

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين بالاسماء الدورة الثانية

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة ستكون بأرقام الجلوس ويمكن للطالب معرفة جميع درجاته (حتى لو رسب في أي مادة) فور إعلان النتيجة من خلال موقع الوزارة.

موعد نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية.. نتيجة توجيهي الاكمال

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين بالاسماء الدورة الثانية

للتشاور إلكترونيا حول نتيجة المدرسة الثانوية العامة ، الطابق الثاني في فلسطين ، من الضروري اتباع بعض الخطوات ، وهي كما يلي:

الذهاب الي موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنا.

والضغط على نتائج التوجيهي.

ومن ثم يتم تحديد الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023.

وبعد ذلك يتم تسجيل الاسم ورقم الجلوس للطالب.

ومن بعد ذلك يتم تحديد الفرع الذي تدرس فيه

والضغط على عرض النتيجة.

قررت وزارة التربية والتعليم في فلسطين في اليوم الأول من سبتمبر المقبل أن يتم فحص نتائج المرحلة الثانوية العامة للدورة الثانية ، والتي بدأت الامتحانات الخاصة بها في 8 أغسطس ، وسيتم فحص النتيجة يوم الأربعاء ، ابتداء من سبتمبر المقبل.

من خلال مقالنا الجاري ، تم توضيح أنه سيتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثانوية العامة يوم الأربعاء ، اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل؛ حيث يتم تطبيق المرحلة الجامعية بينما يتم رصد نتائج المرحلة الثانية على الفور ، ويتم الاطلاع على نتائج الجولة الثانية من المرحلة الثانوية العامة من خلال الرابط الإلكتروني الصادر عن وزارة التربية والتعليم في سوريا واتباع بعض الخطوات الإلكترونية والحصول على النتيجة على الفور.

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