القوى الوطنية والإسلامية: تهديدات الاحتلال باغتيال القادة لن تثني شعبنا عن مواصلة المقاومة



أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية أن تهديدات رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وقادة جيشه العنصريين باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة ولن تثنى شعبنا عن استمر الكفاح الوطني والمقاومة .

واعتبرت لجنة المتابعة أن تهديدات الاحتلال باغتيال القادة، إنما هي تعبير عن حالة عجز للاحتلال في مواجهة نضال شعبنا في الضفة الغربية وصموده في وجه الحصار الظالم في قطاع غزة ومحاولة مكشوفة لتصدير أزماته الداخلية على حساب الدم الفلسطيني.

وحيت لجنة المتابعة جماهير شعبنا الفلسطيني البطل الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ودعت إلى مزيد من مواجهة الاحتلال والمستوطنين، حتى استعادة كامل الحقوق المشروعة لشعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.

بدورها، أكدت حركة حماس في وقتٍ سابقٍ، أن تهديدات نتنياهو باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة هي تهديدات جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة، مشددة على أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم.

وقالت الحركة إن "الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وتابعت: "على العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم".