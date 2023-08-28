دشّن نشطاء في قطاع غزة مساء اليوم لوحة رملية على شاطئ بحر غزة بعنوان من (غزة إلى يافا عروس البحر) رداً على لوحة (غزة في القلب) التي دشنها نشطاء في مدينة يافا المحتل مساء أمس.

ورسم اللوحة الرملية الفنان محمد طوطح الذي اعتبر أن اللوحة أقل الواجب تجاه أهلنا في الداخل المحتل، ورداً على رسالتهم بالأمس على شاطئ بحر يافا بعنوان (غزة في القلب).

وكان نشطاء في مدينة يافا المحتلة وخلال مشاركتهم في الفعالية الدولية التضامنية مع غزة، رسموا على شاطئ البحر (غزة في القلب) وشهدت تفاعلاً وساعاً في منصات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى ترابط الوجود الفلسطيني على الرغم من حواجز الاحتلال.