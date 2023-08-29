اليوم.. إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية في فلسطين

تعلن اليوم وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية في فلسطين، حيث قالت الوزارة في بيان صحفي أنها ستعلن نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة، الثلاثاء 29-08-2023 الساعة 12 ظهر.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps

كما يمكن متابعة النتائج لطلبة المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" من خلال الموقع

http://tawjihi.mohe.ps/

وكانت الوزارة أعلنت أن نتائج الثانوية العامة ستكون بأرقام الجلوس ويمكن للطالب معرفة جميع درجاته (حتى لو رسب في أي مادة) فور إعلان النتيجة من خلال موقع الوزارة.

اقرأ أيضاً

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين الدورة الثانية بالأسماء

موعد نتيجة الاكمال توجيهي فلسطين 2023.. رابط الفحص بالأسماء





للحصول على نتيجتك اتبع الخطوات التالية:

الذهاب الي موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنا.

اضغط على نتائج التوجيهي.

ومن ثم يتم تحديد الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023.

وبعد ذلك يتم تسجيل الاسم ورقم الجلوس للطالب.

ومن بعد ذلك يتم تحديد الفرع الذي تدرس فيه

والضغط على عرض النتيجة.

اقرأ أيضاً: رابط فحص نتائج توجيهي 2023 الإكمال عبر وزارة التربية والتعليم tawjihi.mohe.ps

موعد نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية, نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية, نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية, رابط فحص نتائج الدورة الثانية من الثانوية العامة 2023, رابط فحص نتائج الدورة الثانية من الثانوية, نتائج الدورة الثانية من الثانوية العامة, نتائج الدورة الثانية من الثانوية العامة 2023, نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية, رابط فحص نتائج توجيهي الإكمال 2023 فلسطين بالأسماء, رابط مباشر نتائج توجيهي فلسطين 2023 بالاسم ورقم الجلوس الدورة الثانية, فحص نتائج توجيهي 2023 بالاسماء, فحص نتائج توجيهي 2023 بالاسماء الدورة الثانية, نتائج التوجيهي 2023 فلسطين بالاسم, نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين, رابط فحص نتائج توجيهي 2023, بالأسماء.. نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023, نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023, نتائج الثانوية العامة, الثانوية العامة, الثانوية العامة الدورة الثانية, الثانوية العامة دورة الاكمال,