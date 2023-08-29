نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية الاكمال فلسطين 2023 ، بدأ العديد من الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الدورة الثانية في فلسطين بالبحث أكثر فأكثر عن نتائج الدورة الثانية ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين أنه سيتم رصد النتائج الخاصة يوم الأربعاء المقبل ، والذي يصادف اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل ، وبعد الانتهاء من امتحانات الجولة الثانية ، التي عقدت في الثامن من شهر أغسطس الجاري ، وتستمر عمليات البحث حتى تظهر النتيجة في الموعد المحدد من قبل الجهات المختصة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الاكمال توجيهي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية، ستكون بأرقام الجلوس ويمكن لطالب معرفة جميع درجاته (حتى لو رسب في أي مادة) فور اعلان النتيجة من خلال موقع الوزارة.





موعد نتيجة الاكمال توجيهي 2023 ... رابط الفحص بالأسماء

للتشاور إلكترونيا حول نتيجة المدرسة الثانوية العامة ، من الضروري اتباع الخطوات التالية:

الذهاب الي موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنا.

الضغط على نتائج التوجيهي.

من ثم يتم تحديد الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023

وبعد ذلك يتم تسجيل الاسم ورقم الجلوس للطالب.

ومن بعد ذلك يتم تحديد الفرع الذي تدرس فيه.

والضغط على عرض النتيجة.

رابط فحص نتائج توجيهي الدورة الثانية 2023 ... وزارة التربية والتعليم