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موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر
موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر

غزة _ الرسالة نت

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ذكر مصدر فلسطيني أنه سيتم رفع نسبة رواتب الموظفين العمومين الي 90 بالمئة، والتي من المقرر أن تصرف الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر صباح اليوم الثلاثاء، أن زيارة نسبة الصرف ستكون مرهونة بالأموال المتوقع وصولها من المقاصة بعد وقف الخصومات منها، وأيضًا نقل الأموال التي تجريها سلطات الاحتلال من معبر الكرامة.

وأشار المصدر إلى أن النسبة قد ترتفع إلى 90%، في حال التزام الاحتلال بذلك، مشيرًا إلى وجود وعود بذلك من عدة جهات، وتصرف الحكومة الفلسطينية منذ الأزمة المالية العاصفة أكثر من سنة، رواتب الموظفين بنسبة 80% إلى 85%.

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https://alresalah.ps/p/289381

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موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر

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