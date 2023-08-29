القيادي أبو كويك: تصاعد الاعتقالات لن يوقف المقاومة

أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك، أن تصاعد حملات الاعتقال التي يشنها الاحتلال لن توقف مقاومة الشعب الفلسطيني، وإن اعتقد الاحتلال ذلك فهو واهم.

وشدد على أن شعبنا ماضٍ في مقاومته، ولن يرضى بالاستسلام وبتدنيس المقدسات ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات.

وبيّن أن شعبنا الفلسطيني والمقاومة لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني مصمّم على مواصلة مقاومته ونيل حريته وتقرير مصيره حتى رحيل الاحتلال عن آخر ذرة من التراب الفلسطيني.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 200 مواطن فلسطيني خلال أسبوع واحدٍ في الضفة الغربية.

وتركزت تلك الاعتقالات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، في تصعيدٍ لقوات الاحتلال.

وشنت قوات الاحتلال حملات اعتقال ومداهمة واسعة في الضفة الغربية، شملت اعتداءات وعمليات تخريب وخسائر مادية نتيجة الاقتحام الهمجي لبيوت المعتقلين.

وكثّفت قوات الاحتلال في حملات الاعتقال على استهداف عائلات الشهداء وطلبة الجامعات كما شملت حملات الاعتقال عددًا من الأطفال.

ويحتجزُ الاحتلال الأسرى الفلسطينيين في ظروفٍ مأساويةٍ وينتهك أبسط حقوقهم، فيما يقبع في سجون الاحتلال قرابة 5100 أسير منهم أكثر من 1200 معتقل إداري.