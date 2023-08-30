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تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023
تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

الرسالة نت- غزة

تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء حارا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو حارا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو حارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289411

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