التربية والتعليم تحديد موعد عقد الدورة الثالثة من اختبارات الثانوية العامة

أعلن المتحدث باسم وزارة التربة والتعليم صادق الخضور، أن موعد انعقاد الدورة الثالثة من اختبارات الثانوية العامة بفلسطين لعام 2023 ستكون في كانون الأول ديسمبر لهذا العام.

وأوضح الخضور خلال حديث إذاعي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه يمكن لكل مشترك في اختبارات الثانوية العامة الحصول على نتيجته وكشف درجاته من خلال الروابط التالية:

نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023

بالاسماء نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية





مشيرًا إلى أنه يمكن لطلبة الناجحين تسليم كشوفهم من خلال رابط اقسام الاختبارات في مدرية التربية والتعليم.