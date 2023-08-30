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^200 مثال: غزة العزة

بتحديث الألوان الجديد.. رابط فحص تصاريح العمل غزة شهر 9/2023

بتحديث الألوان الجديد.. رابط فحص تصاريح العمل غزة شهر 9/2023
بتحديث الألوان الجديد.. رابط فحص تصاريح العمل غزة شهر 9/2023

غزة _ الرسالة نت

بتحديث الألوان الجديد.. رابط فحص تصاريح العمل غزة شهر 9/2023، يتساءل الكثير من العمال حول طريقة فحص تصاريح العمل في الداخل المحتل، نظرًا لأنها تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي لهم، وتوفير حياة كريمة تعينهم على الحياة الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

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حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي:

  • اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة.
  • اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية.
  • اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط.
  • اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد.
  • اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح.

رابط الشؤون المدنية استعلام المواطنين 

رابط فحص التصاريح بالألوان لشهر 9 سبتمبر 2023.. فحص تصاريح العمل في إسرائيل

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289441

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