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رابط فحص تصاريح العمل في اسرائيل بالألوان شهر 9 سبتمبر 2023

رابط فحص تصاريح العمل في اسرائيل بالألوان شهر 9 سبتمبر 2023
رابط فحص تصاريح العمل في اسرائيل بالألوان شهر 9 سبتمبر 2023

غزة _ الرسالة نت

رابط فحص تصاريح العمل في اسرائل بالألوان شهر 9 سبتمبر 2023، يتساءل الكثير من العمال حول طريقة فحص تصاريح العمل في الداخل المحتل، نظرًا لأنها تساهم بشكل كبير في تخفيض العبء الاقتصادي لهم، وتوفير حياة كريمة تُعينهم على الحياة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.

رابط الشؤون المدنية استعلام المواطنين

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حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي:

  • اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة
  • اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية
  • اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط
  • اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد
  • اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

نقدم لكم خطوات الاستعلام في تصاريح العمل وهي كتالي:

  • القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل من هنا.
  • الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.
  • كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.
  • سيصلك رسالة نصية تحمل كلمة المرور اكتبها.

رابط فحص التصاريح بالألوان لشهر 9 سبتمبر 2023.. فحص تصاريح العمل في إسرائيل

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289443

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