مصطفى البرغوثي: ما قامت به السلطة في طولكرم خطير جداً وبحاجة لتحقيق

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أن ما قامت به أجهزة أمن السلطة في طولكرم، أمرٌ خطير جداً، وبحاجة إلى تحقيق عاجل.

وقال البرغوثي: "يجب فتح تحقيق في جريمة قتل الشاب عبد القادر زقدح"، داعياً في الوقت ذاته إلى محاسبة من أطلق النار صوب المواطنين في طولكرم.

وتابع قائلاً: "حياة الإنسان أغلى ما نملك ولا يمكن أن نقبل إراقة دم أي إنسان فلسطيني".

وأدانت مجموعة محامون من أجل العدالة اعتداء أجهزة السلطة على الأهالي في طولكرم، ما أدى لارتقاء شاب وإصابة العديد منهم، اليوم الأربعاء.

واستشهد الشاب عبد القادر زقدح برصاص أجهزة السلطة في مخيم طولكرم اليوم الأربعاء، عقب قمع الأهالي في المخيم وإطلاق النار صوبهم، بعد احتجاجهم على اقتلاعها حواجز وضعتها المقاومة للتصدّي للاحتلال.

وشرع الأهالي والشباب الثائر بمنع أجهزة السلطة من إزالة المتاريس الحديدية، في خطوةٍ تؤكد حرص الحاضنة الشعبية على مساندة المقاومة في مواجهة الاحتلال.

واعتبر الأهالي عمليات إزالة الحواجز تساوقًا مع مخططات الاحتلال الرامية لاقتلاع المقاومة من الضفةِ، وسط حالةٍ من التنديد الواسعة إزاء تصرفات أجهزة السلطة.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل عددًا من المقاومين في سجونها وتعرضهم للتحقيق والتعذيب على خلفية مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الاحتلال.