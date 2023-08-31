الاحتلال يعتدي على عائلة منفذ عملية الدهس ويصيب سيدة برام الله

اعتدت قوات الاحتلال على عائلة منفذ عملية الدهس البطولية صباح اليوم الخميس في مخيم دير عمار برام الله، وأصابت سيدة فلسطينية برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشاب داوود عبد الرزاق فايز 41 عاما في مخيم دير عمار، والذي أعلن الاحتلال أنه منفذ عملية الدهس علماً بأنه متزوج ولديه 5 أطفال.

واعتدت قوات الاحتلال على عائلة عبد الرازق، واعتدت على زوجته، كما أخرجت كل النساء من المنزل بطريقه همجية.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت في المنطقة، وحاصرت المنزل بعدد كبير من الآليات العسكرية وأخرجت الصحفيين من محيطه.

وقتل جندي (إسرائيلي) وأصيب 5 آخرون، صباح اليوم، في عملية دهس قرب بلدة بيت سيرا غرب رام الله.

ونفذت العملية بواسطة شاحنة (إسرائيلية) واستهدفت مجموعة من جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "مكابيم" غرب رام الله.

وأصيب 6 جنود للاحتلال في عملية الدهس، بينهم إصابتان خطيرتان، ليعلن عن مقتل أحدهم لاحقا، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملية.

وتأتي العملية بعد ساعات من إصابة ضابط وثلاثة من جنود الاحتلال، مساء الأربعاء، بتفجير عبوة ناسفة استهدف قوات الاحتلال، خلال اقتحام المنطقة الشرقية لنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف.