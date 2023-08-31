بدران يطالب بالمشاركة الفاعلة في المقاومة وإسناد المجاهدين بالميدان

طالب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران الجميع بالمشاركة الفاعلة في مقاومة الاحتلال، وتوفير مزيد من الدعم والإسناد للمجاهدين في الميدان، مشدداً على أنه لا تعايش مع الاحتلال، وأن المقاومة ستزداد يوما بعد يوم حتى زوال هذا المحتل عن أرضنا.

وقال بدران اليوم الخميس، إن تصاعد عمليات المقاومة في الضفة المحتلة عدديا ونوعيا، وتوسعها جغرافيا، وازدياد خسائر العدو، هو الاتجاه الصحيح لشعب يعيش تحت الاحتلال.

وأشار إلى أن جولة المواجهة هذه في مرحلة حساسة تحتاج إلى أكبر قدر من التوافق الوطني على برنامج المقاومة، منوهاً بأن كل سلوك آخر إنما يسير عكس التيار ويقف في وجه الشعب الفلسطيني كله، وأن من يصر على محاربة المقاومة فهو الخاسر الأكبر.

وبعث بدران بالتحية والتقدير للمجاهدين في الصفوف الأولى، سائلاً الله الرحمة للشهداء الأكرم منا جميعا، مؤكدًا أن العهد معهم بأن لا تراجع ولا تردد مهما كانت الأثمان.