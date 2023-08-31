"كان يهدف لضرب الصناعات الصاروخية".. إيران تكشف تفاصيل إحباط مخطط (إسرائيلي) تخريبي

كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، تفاصيل عملية أمنية أدّت إلى إحباط مخطط تخريبي لجهاز "الموساد" (الإسرائيلي).

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الدفاع أنّ "إحدى الشبكات المحترفة حاولت إدخال قطع تتضمن عيوباً في عجلة الإنتاج الصاروخي لكي يجري استخدامها في إنتاج الصواريخ المتطورة في وزارة الدفاع".

وأضافت الوزارة أنّ "هذه الشبكة كانت تعمل بتوجيه مباشر من جهاز الموساد، بحيث حاولت عبر بيعها تلك القطع تحويل الصواريخ الإيرانية المنتجة إلى عبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية والموظفين العاملين في هذا المجال".

وأكّدت وزارة الدفاع أنّ "هذه العملية كانت تحت المراقبة الاستخباراتية والعملياتية منذ البداية، على الرغم من خطة العدو الصهيوني المعقدة للغاية"، مشيرةً إلى اعتقال جميع أفراد الشبكة.

ولفتت الوزارة إلى أنّه "جرى تحديد وكشف كل مسارات الموساد وأنشطته لتوريد ونقل القطعة المعيوبة عبر ضباطهم وعملائهم الداخليين عبر هذه العملية الناجحة".

وشدّدت، في السياق، على أنّ "العدو لا يزال في حالة صدمة من عمق الهزيمة"، فهو كان حتى وقتٍ قريب "يظن أنّه نجح في خطته التخريبية وفي نقله الأجزاء المعيوبة لصناعة الصواريخ التابعة لوزارة الدفاع".

ووصفت الوزارة هذه العملية الاستخباراتية بأنّها "الأكثر تعقيداً" في السنوات الأخيرة، إذجرى "إحباط مخطط تخريبي إسرائيلي كان يهدف إلى ضرب الصناعات الصاروخية في إيران".

تفكيك عددٍ من شبكات التجسس (الإسرائيلية)

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك شبكةٍ إرهابية تابعة لـ"إسرائيل" تعمل في عدّة محافظات في البلاد، وتجهّز لأعمال إرهابية تفجيرية.

وكشفت وزارة الأمن، في بيان، أنّ "الشبكة تابعة لإسرائيل، وتضم 14 شخصاً"، معلنةً ضبط 43 قنبلة "قوية وجاهزة للانفجار" مع الأشخاص المكوِنين للشبكة.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في شهر تمّوز/يوليو الماضي اعتقال شبكة إرهابية مكوّنة مِن عملاء تابعين لجهاز "الموساد" (الإسرائيلي) في عدّة محافظات في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تحديد خلايا تخريبية أخرى تابعة للشبكة الإرهابية نفسها وتوجيه ضربة أمنية إليها في 4 محافظات في البلاد.

يُذكر أنّ الأمن الإيراني نجح في تفكيك عددٍ من شبكات التجسس (الإسرائيلية) في البلاد هذا العام؛ ففي شهر أيار/مايو الماضي، أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة ضبط شبكة تجسّسٍ، موضحةً أنّ الشبكة التخريبية "حاولت سرقة ممتلكات شخصية وعامة وتدميرها".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أفادت وكالة "فارس" باعتقال 3 جواسيس يتبعون لجهاز "الموساد" في محافظتي سيستان وبلوشستان شرقي إيران، بموجب حكمٍ قضائي.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أيضاً تفكيك 6 خلايا تعمل لمصلحة الموساد (الإسرائيلي) منذ 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقالت الوزارة: "جرى التعرف إلى 23 عنصراً في محافظات طهران وأصفهان ويزد وأذربيجان الغربية وغلستان"، واعتُقل 13 شخصاً كانوا موجودين في البلاد وصودرت معداتهم العملياتية المختلفة.

المصدر: الميادين