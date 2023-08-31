الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من إعلام الفصائل الفلسطينية

استقبل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في مكتبه اليوم الخميس، وفداً من إعلام الفصائل ترأسه الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، وممثلون عن جميع الفصائل الفلسطينية؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس المكتب الإعلامي، مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا.

من ناحيته، ثمن معروف الجهود المبذولة من قبل إعلام الفصائل في خدمة ونصرة القضية الفلسطينية، وإلمامهم بالقضايا الوطنية والمجتمعية التي من شأنها أن تخدم المقاومة وحاضنتها، مشيداً بدورهم في تعزيز اللحمة الوطنية بين كل أطياف المجتمع الفلسطيني حول هدفٍ واحد وهو تحرير فلسطين.

وأشار إلى أن إعلام الفصائل يسعى إلى بث روح المقاومة والتحدي لدى كل أبناء المجتمع الفلسطيني والأمة العربية، شاكراً جميع الطواقم الإعلامية الفلسطينية التي حملت على عاتقها إيصال رسالة هذا الوطن المكلوم للعالم.

وأكد معروف على أن المؤسسات الإعلامية الفلسطينية شكلت من خلال أدواتها الإعلامية ضغطاً على الاحتلال في كشف جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني؛ مشدداً على دور الإعلاميين الفلسطينيين في تحقيق النصرة والتلاحم من خلال توحيد لغة الخطاب الفلسطيني في سبيل الوصول لحتمية التحرير.

بدوره؛ شكر قاسم المكتب الإعلامي على حسن الاستقبال، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق لتطوير العمل المشترك ما بين الإعلام الحكومي وإعلام الفصائل كون أن الإعلام الحكومي هو القاعدة المركزية لجموع الإعلاميين والصحفيين.