إنستغرام تستهدف منشئي المحتوى بميزة جديدة

تُواصل منصة التواصل الاجتماعي لمبادلة الصور ومقاطع الفيديو "إنستغرام" العمل على تحسين التطبيق، لا سيما إنشاء مقاطع فيديو من نوع Reels بمدة تصل إلى 10 دقائق.

وقالت المنصة، إنها تختبر الخيارات الجديدة داخليًا، ولم تتحها بعدُ للتجربة للمستخدمين خارج الشركة.

واستوحت "إنستغرام" الميزة الجديدة من منصة "تيك توك" واسعة الانتشار، والمنافسة لإنستغرام، والتي سبق لها إطالة مدة الفيديو القصوى إلى عشر دقائق مطلع 2023 الجاري، منافسة بذلك أيضًا يوتيوب.

وتستهدف الميزة الجديدة منشئي المحتوى في إنستغرام، ومن المقرر أن تمنحهم مزيدًا من الوقت والمرونة عند تصوير الأشياء التي يقومون بعرضها عبر المنصة، دون الحاجة إلى تصوير عدة أجزاء قد يصعب على المتابع مشاهدتها بالتسلسل الصحيح.

وتختبر المنصة أيضًا ميزة جديدة تتيح لمنشئي المحتوى مشاركة تعليقات متابعيهم في القصص التي يشاركونها.

وقد أعلنت "إنستغرام"، في وقت سابق، السماح للمستخدمين بتحميل مقاطع الفيديو القصيرة حتى يتمكن المستخدمون من مشاركتها عبر تطبيقات أخرى، وهي ميزة موجودة في تيك توك منذ سنوات.

وإطالة مدة مقاطع Reels قد تؤثر في الطبيعة الحالية لمنصة إنستغرام، وصُممت بشكل خاص لتكون مقاطع فيديو قصيرة وذات طابع مبتكر ومشوق.

ومع ذلك، فإن إطالة مدة الـ Reels قد تغير طبيعة المحتوى وتؤثر في تجربة المشاهدين.

ومع طرح الميزات الجديدة، قد تواجه إنستغرام تحديات في العثور على التوازن المناسب بين تلبية احتياجات المستخدمين والحفاظ على هوية المنصة.