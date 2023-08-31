تُوفي أمس الأربعاء، نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" التركي أونال سيلفر (75 عامًا)، بعد مسيرة طويلة في الفن قدم من خلالها العديد من الأعمال المميزة.

وأعلنت وسائل إعلام تركيّة وفاة "سيلفر"، وهو نجم المسلسل التركي "بائعة الورد" الذي عُرض عام 2010، معللة سبب الوفاة بمعاناته من مشكلات صحية مُزمنة منذ فترة طويلة.

وكانت المشاكل الصحية قد تفاقمت في الفترة الأخيرة، وتسبب بتدهور وضع أونال سيلفر الصحي ودخوله إلى المستشفى، حيث توفي هناك وأعلنت عائلته وفاته رسميًا.

وقدّم الفنان الراحل العديد من الأدوار المميزة خلال مسيرته الفنية الطويلة، لعل أبرزها شخصيته في "بائعة الورد" الذي شارك في بطولته إلى جانب توبا بويوكستون التي قدم دور والدها في العمل.

ولد الفنان الراحل يوم 16 يوليو/ تموز 1948 في إسطنبول، وشارك في المسلسل التاريخي الشهير "قيامة أرطغرل" الذي اشتهر من خلاله داخل تركيا وخارجها، إلى جانب مسلسلات تركية أخرى.