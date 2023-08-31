ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى 559 أسيرًا؛ وأقدمهم الأسير سمير إبراهيم أبو نعمة المعتقل منذ عام 1986.

وقال الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، إن محكمة الاحتلال أصدرت اليوم حكمًا بالسجن المؤبد و26 عامًا بحق الأسير أحمد قنبع من جنين والمعتقل منذ العام 2018.

وتتهم محكمة الاحتلال، الأسير قنبع، بقيادة السيارة التي استخدمها الشهيد أحمد جرار أثناء تنفيذه عملية إطلاق نار في شهر يناير/ كانون ثاني 2018؛ وأسفرت في حينه عن مقتل حاخام إسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية.

ويعتقل الاحتلال قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني موزعين على في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلًا وقاصرًا، بالإضافة لـ 1200 معتقل إداري "بدون تهمة"، بينهم أسيرتان و19 طفلًا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.