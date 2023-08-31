كرّمت دار القرآن الكريم والسنة في غزة اليوم الخميس، 1400 حافظًا وحافظة لكتاب الله شاركوا في مشروع "صفوة الحفاظ2" لتلاوة القرآن كاملاً على جلسةٍ واحدة.

وكان قد سردّ 1471 حافظ القرآن الكريم على جلسة واحدة، في النسخة الثانية من مشروع الصفوة الذي انطلق العام الماضي في نسخته الأولى.

جاء ذلك خلال حفل نظّمته الدار بملعب اليرموك في غزة، بمشاركة جماهير واسعة من أبناء شعبنا، وشخصيات رسمية ووطنية ومؤسسات شرعية ومؤسسات قرآنية.

وقال رئيس مجلس إدارة الدار عبد الرحمن الجمل: "جئنا اليوم لنحتفي بحفاظ غزة بمن خصهم الله وأعلى قدرهم وأكرمهم، إذ سرد القرآن بمشروع صفوة الحفاظ نخبة من حفاظ غزة بمجموع 1471 حافظ/ة".

وأكد الجمل أن "دار القرآن الكريم والسنة ومعها كل المؤسسات القرآنية من وزارة الأوقاف، ومركز القرآن بجمعية الشابات المسلمات، المدارس الشرعية، ومركز الدعوة والتبليغ أخذنا على عاتقنا خدمة كتاب الله في بلادنا الحبيبة".

وقدّم الشكر الجزيل لكل من بذل جهدًا في إنجاح مشروع "صفوة الحفاظ".

يتبع،،