قرعة أبطال أوروبا: باريس في مجموعة الموت.. والريال يصطدم بعملاق إيطاليا

أجريت مساء اليوم الخميس، حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

ووقع باريس سان جيرمان في مجموعة الموت، بجوار بوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل يونايتد.

أما ريال مدريد يصطدم بالعملاق الإيطالي نابولي، بجوار سبورتينج براجا ويونيون برلين.

وسيكون بايرن ميونخ على موعد مع معركة نارية ضد مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى، بجوار كوبنهاجن وجالطة سراي.

ووقع برشلونة في مجموعة سهلة نسبيا رفقة بورتو وشاختار دونيتسك وأنتويرب، أما أتلتيكو مدريد وقع مع فينورد ولاتسيو وسيلتك.

أما حامل اللقب مانشستر سيتي، سيلعب دور المجموعات في مجموعة واحدة بجوار لايبزيج وريد ستار بلجراد ويونج بويز.

ويخوض بنفيكا، دور المجموعات رفقة إنتر ميلان وسالزبورج وريال سوسييداد.

ووقع آرسنال في مجموعة واحدة رفقة إشبيلية وآيندهوفن ولانس.

وتقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو/حزيران 2024.

⚽️ نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات).

▪️المجموعة الأولى (A): بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، غلطة سراي.

▪️المجموعة الثانية (B): اشبيلية، آرسنال، إيدنهوفن، لانس.

▪️المجموعة الثالثة (C): نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

▪️المجموعة الرابعة (D): بنفيكا، انتر ميلان، سالزبورغ، ريال سوسيداد.

▪️ المجموعة الخامسة (E): فاينورد الهولندي، أتليتكو مدريد، لاتسيو، سيلتيك .

▪️ المجموعة السادسة (F): باريس سان جيرمان، بروسيا دورتموند، ميلان، نيوكاسل يونايتد.

▪️ المجموعة السابعة (G): مانشستر سيتي، لايبزيغ، النجم الأحمر، يونغ بويز.

▪️ المجموعة الثامنة (H): برشلونة، بورتو، شاختار، انتويرب.