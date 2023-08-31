الكشف عن هوية الجندي القتيل بعملية الدهس غرب رام الله

كشف جيش الاحتلال مساء اليوم الخميس، عن هوية الجندي المقتول في عملية الدهس غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

جاء ذلك، في بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال ، تحت بند "سمح بالنشر"، حيث نشر اسم الجندي وصورته.

وبحسب بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن الجندي هو مكسيم مولتشنوف (20 عامًا)، هاجر من أوكرانيا بعد الحرب الأوكرانية الروسية، وعاش في "هرتسليا".





وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، إن فلسطينيًا دهس بشاحنة كان يستقلها، عددًا من الإسرائيليين عند حاجز عسكري قرب بيت سيرا، ما أدى لمقتل جندي، وإصابة 5 آخرين بجراحٍ متفاوتة.

وأفادت القناة الـ 14، بأن قوات الاحتلال طاردت المنفذ لفترة وجيزة، قبل أن تُعلن عن استشهاده، عند حاجز عسكري آخر، على بعد عدة كيلومترات غرب موقع العملية.

وبمقتل الجندي "مولتشنوف" يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 37 قتيلاً بفعل عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل وعلى الحدود مع مصر، منذ بداية العام الجاري.