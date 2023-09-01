حماس تعزي جنوب أفريقيا بضحايا حريق العاصمة

قالت حركة حماس إنها تلقت الأنباء المؤلمة الواردة من جنوب أفريقيا بوفاة 73 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين؛ في حريق بمبنى وسط جوهانسبرغ.

وأضافت الحركة على لسان رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية باسم نعيم أننا نقدم تعازينا الحارة لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا عمومًا، ولأسر الضحايا على وجه الخصوص.

وأكدت على الروابط الإنسانية والقيم الكبيرة التي تجمع شعبنا الفلسطيني بنظيره الجنوب أفريقي.

وقالت إن شعب جنوب أفريقيا العظيم سيتجاوز هذه المحنة كما تجاوز كثير من المحن قبلها، بما يملك من صفات عظيمة وتجارب كبيرة.

