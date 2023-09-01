اشتباكات ومواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عقابا بطوباس

أصيب شابان فلسطينيان أحدهما بالرصاص الحي والآخر بالمطاط واعتُقل 4 آخرين بينهم سيدتان، صباح اليوم الجمعة، خلال اشتباكات اندلعت مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة عقابا شمال مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد وليد أبو عرة ووالده ووالدته وشقيقته من وسط بلدة عقابا خلال الاقتحام المتواصل للبلدة.

واقتحم جيش الاحتلال فجر اليوم بلدة عقابا، وحاصر منزل بكر عبد الرازق أبو عرة في إحدى حارات البلدة قبل اندلاع مواجهات أدت لإصابة المواطن زهير ناجي أبو عرة واعتقال 4 آخرين.

ومنع جيش الاحتلال الطواقم الطبية من نقل الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلها إلى المستشفى في طوباس.

وفي تفاصيل ما جرى، أوضحت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال حاصر منزل عائلة "أبو عرة" وطلب من الشاب أحمد أبو عرة عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه، ظنًا أنه متواجد داخل المنزل المحاصر.