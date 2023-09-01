فوائد مذهلة للخس تخص مرضى السكري

يجد العديد من مصابي مرض السكري صعوبة في اختيار الأطعمة المناسبة والمفيدة، لكن تظل الخضروات الورقية مثل الخس من أفضل الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها، فهو يمنح مريض السكري الكثير من الفوائد الصحية.

يمتاز الخس باحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين "أ" وفيتامين "ك"، كما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة.

يقدم الخس الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، ومنها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنه لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر ، وفقا لموقع "ديلي ميديكال إنفو".

فوائد مذهلة للخس

تناول الخس يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الخس يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي.

الخس يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، حيث يساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية، مثل سرطان الدم وسرطان الثدي.

الخس يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، لذلك يعتبر الخس من أفضل الخضروات التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية.

يحتوي الخس على بعض المواد التي تساعد على تهدئة الأعصاب، وتحسين جودة النوم وبالتالي التغلب على الأرق، كما تشير بعض الدراسات إلى أن تلك المواد تساهم في علاج اضطراب القلق.

يُخفِّض تناول الخس بانتظام على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عامل أساسي في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.