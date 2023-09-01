شهيد وإصابات والاحتلال يفشل باعتقال مطارد قسامي في طوباس

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب أربعة آخرون، صباح اليوم الجمعة، عقب فشل قوات الاحتلال باعتقال أحد المطاردين من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بعد محاصرة منزل عائلته في بلدة عقابا شمال طوباس لأربع ساعات والمتهم بإطلاق النار على حاجز الحمرا قبل شهر تقريبا وإصابة مستوطن بجراح.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد المواطن عبد الرحيم فايز غنام (٣٦ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة عقابا بطوباس.

وأكدت مصادر للرسالة أن الاحتلال فشل باعتقال المطارد أحمد وليد أبو عرة بعد محاصرة منزل عائلته في بلدة عقابا شمال طوباس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال من جهة، والمقاوم في المنزل المحاصر ومقاومون آخرون جاؤوا لفك الحصار عنه من جهة أخرى.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ "أنيرجا" على المنزل المحاصر في محاولة لاغتيال الشاب أو إجباره على تسليم نفسه، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من جنبات المنزل الذي تضرر بشكل كبير.

وقامت قوات الاحتلال باحتجاز والد ووالدة وشقيقة الشاب المطارد، كدروع بشرية ووسيلة ضغط أخرى على المطارد لتسليم نفسه، وشوهد الشاب وهو ينطلق عبر دراجة نارية خارجاً من المنزل المحاصر وسعت قوات الاحتلال للحاق به، لكنها فشلت.

وأفرجت قوات الاحتلال في وقت لاحق عن أفراد عائلة الشاب المطارد أحمد وليد أبو عرة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان البلدة وقوات الاحتلال، وأشعل خلالها الشبان الإطارات المطاطية، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت سيلاً غزيراً من الرصاص الحي صوبهم، ما أدى لإصابة أربعة شبان، وصفت إصابة أحدهم في الرأس ما بين متوسطة وخطيرة.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من التقدم لعلاج المصابين كما وأطلقت النار على إحدى تلك السيارات ما تسبب بتضرر زجاجها الأمامي.

وتتهم قوات الاحتلال الشاب أحمد وليد أبو عرة بتنفيذ عملية إطلاق النار بتاريخ 2/8/2023 قرب مفرق الحمرا في غور الأردن شرق مدينة طوباس وإصابة المستوطنة سائقة السيارة بجراح طفيفة.