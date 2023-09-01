عشرات الآلاف يؤدون الصلاة في الأقصى وخطيب الجمعة يدعو لتكثيف الرباط فيه

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل وتضييقات قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

ونصبت قوات الاحتلال السواتر الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وعرقلت مرور المصلين عبر الحواجز العسكرية خلال توافدهم اليوم للمسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وعقب صلاة الجمعة، أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين الذين ارتقوا في القدس وطوباس ورام الله.

كما رفع الشبان يافطة، كتب عليها عبارة هي معركة تحرير الأقصى، وتضمنت صورة الشهيد المقدسي خالد سامر الزعانين، وشعار حركة حماس وكتائب القسام، وظل قائد أركان المقاومة محمد الضيف.

وخلال خطبة الجمعة، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين لتكثيف الرباط في المسجد المبارك وحمايته من اعتداءات ومخططات الاحتلال.

وشدد الشيخ حسين، على ضرورة الحرص من خطر المناهج الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال تمريرها على طلبة القدس، داعياً أولياء الأمور للحذر مما يتعلمه أبناءهم.