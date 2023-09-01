حماس تنعى الشهيد غنام وتحيي المقاومة في طوباس

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الجمعة الشهيد عبد الرحيم فايز غنام الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال، خلال محاولته اعتقال مطارد من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس منفذ عملية الحمرا قبل شهر من الآن في طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية: الشهيد البطل: عبد الرحيم فايز غنام (36 عامًا)، من بلدة عقابا شمال طوباس، الذي ارتقى متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال أثناء العدوان على البلدة صباح اليوم.

وقالت حماس "إننا إذ نحيي الأبطال الصامدين في عقابا وأبناء شعبنا الذين تصدوا لمحاولة العدو اغتيال أحد المقاومين، لنؤكد أن جهاد شعبنا ومقاومته للاحتلال ماضية حتى النصر والتحرير".