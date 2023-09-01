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لن يكسر من عزيمة أسرانا الأبطال

حماس: قرار الإرهابي بن غفير الحدّ من زيارة عوائل الأسرى سلوك فاشي

متابعة خاصة- الرسالة نت

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن قرار الإرهابي بن غفير الحدّ من زيارات العوائل لأسرانا سلوك فاشي لن يكسر من عزيمة أسرانا الأبطال الذين هم على موعد مع الحرية رغم أنف الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن قرار الإرهابي بن غفير، الوزير في حكومة الاحتلال الفاشية، الحدّ من زيارات العوائل لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، هو جريمة جديدة، وترجمة عملية لسادية الاحتلال ولهذا الوزير المتطرف بن غفير، المُحَمّل بالعُقَد النفسيَّة، والساعي لإشباع ذاته المنتفخة، وإرضاء جمهوره من المتطرفين الفاشيين، عبر التنكيل بالأسرى العُزّل، وحرمانهم من حقوقهم التي نصّت عليها كل الأعراف والقوانين الدولية.

وشددت الحركة على أن هذا السلوك الفاشي الموجّه ضد أسرانا الأبطال، لن يفتّ في عضدهم، أو يكسر إرادتهم الحرة، ولن يجني بن غفير وحكومة الاحتلال بهذه القرارات، إلا مزيداً من التصعيد والمقاومة الصلبة، كما نؤكّد أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات مقاومتنا الباسلة، حتى كسر قيدهم وتحريرهم من السجون رغم أنف الاحتلال الفاشي.

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https://alresalah.ps/p/289555

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