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قناة عبرية تكشف خطة المتطرف (بن غفير) للتضييق على الأسرى

الرسالة نت- القدس المحتلة

نشرت القناة 12 العبرية، مساء الجمعة، خطة المتطرف "إيتمار ين غفير" للتضييق على الأسرى الفلسطينيين.

وتضمنت الخطة حسب ما نشرت القناة: تقليص مدة الاستراحة في ساحة السجن، وأصناف المنتجات المعروضة في الكنتينة، ومنع الاختلاط بين أسرى حركتي حماس وفتح في الأقسام.

كذلك تقليص عدد قنوات التلفزيون في السجون، وعدم السماح للأسرى بالطبخ لأنفسهم، وإلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون، ومنع الأسرى من شراء معظم أنواع "الشامبو" من الكنتينة، والتي يستخدموها للاستحمام.

وتقليص النواب للمتحدث باسم السجن، وخلق اكتظاظ متعمد في غرف الأسرى، من خلال زيادة عدد الأسرى في الغرفة الواحدة، وتقليص كمية لحم الضان المسموح بها، ونوعيات الحلويات.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/289568

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الأسرى بن غفير

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