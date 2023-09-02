قوات الاحتلال تواصل إغلاق قرية برقا ومداهمات واسعة بالضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فرض إغلاق شامل على قرية "برقا" شرق مدينة رام الله، وذلك لليوم الثاني على التوالي، تزامناً مع حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل قريا برقا، فيما اقتحمت قرية عين يبرود شمال شرق رام الله، واعتقلت الطالب بجامعة بيرزيت إبراهيم سعود بني عودة والشاب محمد دار حامد.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، بلدة العوجا شمال أريحا، واندلعت مواجهات في البلدة، تخللها إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان، الذين ردوا على اعتداءات الاحتلال بإطلاق المفرقعات النارية.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وهو أمجد سهيل صلاح (21 عاماً)، بينما اقتحمت قرية زبدة جنوب جنين وداهمت عدة محلات تجارية.

وقامت قوات الاحتلال بعمليات تفتيش لكاميرات المراقبة في قرية زبدة، إلى جان بتحويل منزل المواطن ضياء محمد عمارنة لنقطة مراقبة، وإغلاق مدخل القرية ومنع المواطنين من العودة إلى منازلهم.

واندلعت مواجهات مساء أمس، بين الشبان وقوات الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمدينة أريحا، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت تجاه الشبان.

وتصدت كتائب الشهيد عز الدين القسام أمس، لاقتحام قوات الاحتلال في محافظة طوباس، والتي حاصرت منزل المجاهد القسامي أحمد وليد أبو عرة في بلدة عقابا.

وقالت كتائب القسام في بيانٍ مقتضبٍ: "بحـمـد الله فقـــد تمـكـــن مجاهـــدونا مـــــــن تخليـــص المجــــاهد القســــامي مــن البيت المحــــاصر، بعــــد اشتباكات استمـرت عــــدة ساعات استخـــدم فيهـا مجـــاهــدونا الأسلحة الرشاشة والعبـوات الناسفة لعرقلة تقدم الآليات".

وشيعت جماهير طوباس ظهر أمس، جثمان الشهيد الشاب عبد الرحيم فايز غنام (36 عاماً)، الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، في بلدة عقابا.

حرية نيوز