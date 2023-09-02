قناة عبرية تكشف عن موقف نتنياهو من قرار بن غفير بشأن الأسرى

أوعز مجلس الأمن القومي التابع لديوان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى الأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ قرار ما يسمى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالسماح لعوائل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بزيارتهم مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.

وذكرت قناة "كان" العبرية، الليلة الماضية، أن التعليمات الصادرة عن ديوان نتنياهو للأجهزة الأمنية جاءت بعد أن فاجأ بن غفير رئيس الحكومة وزملاءه الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية بالتعليمات إلى مصلحة السجون بتحديد زيارات أهالي الأسرى بمرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر واحد.

ولفتت القناة إلى أن مصلحة السجون ستكون مضطرة إلى الاختيار بين التزام تعليمات نتنياهو، أو تطبيق أوامر بن غفير، وهو الوزير الذي تخضع هذه المؤسسة لإمرته.

وأشارت القناة إلى أن تعليمات بن غفير تواجه معارضة شديدة من الجيش والشرطة و"الشاباك" ومن مصلحة السجون بفعل تداعياتها الأمنية قبل إجراء نقاش حولها بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.

وذكرت القناة أن نتنياهو معنيّ بإجراء نقاش هذا الأسبوع حول تقرير لجنة كلفها بن غفير لتقديم توصيات بشأن أنماط التعاطي مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.