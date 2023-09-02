قناة عبرية: العبوات المستخدمة في الضفة يتم تصنيعها بمساعدة غزة

زعمت قناة عبرية، بأن العبوات المستخدمة في الضفة الغربية ضد قوات الجيش (الإسرائيلي) يتم تصنيعها بمساعدة غزة ولبنان.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن "الطريقة التي تم بها تفعيل العبوة في نابلس ضد قوة من الجيش تشير إلى تطور عملية التعلم التي تقوم بها المنظمات في الضفة الغربية". وفق قولها

وقالت: "يتم إلقاء عشرات العبوات كل ليلة ضد جنود الجيش وحتى اليوم، معظم العبوات بدائية ومصنعة بناءً على المعرفة والمساعدة من غزة ولبنان تحت رعاية إيرانية".

واستدركت القناة العبرية قائلة: "لكن بالنسبة للجيش الإسرائيلي، من الواضح أنها مسألة وقت فقط حتى يتمكنوا من تهريب عبوات احترافية إلى الضفة، والتي أضرارها أكبر بكثير".

وطانت قناة كان العبرية، قالت، "في المنظومة الأمنية ​​يستعدون لتصعيد في عدة ساحات مع قرب موسم الأعياد ورغبة في الربط بينها، وتأتي المخاوف في ظل العمليات الأخيرة في الضفة الغربية والدعوات من لبنان وغزة لتنفيذ المزيد في الداخل أيضًا".

ونوهت قناة كان العبرية، إلى أنه وبسبب هذه المخاوف، سيزيد جيش الاحتلال (الإسرائيلي) نشاطه في الضفة الغربية المحتلة.