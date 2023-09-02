إضراب في مدارس جبل المكبر رفضاً لقرارات بلدية الاحتلال في القدس

عم الإضراب اليوم السبت عدداً من مدارس جبل المكبر في القدس المحتلة، في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، استجابة لدعوة لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر.

وأعلن عن بدء اضراب مفتوح في مدرسة السواحرة الثانوية للبنين وكذلك مدرسة ابن الهيثم الاعدادية للبنين، ابتداء من اليوم حتى تستجيب بلدية القدس إلى المطالب المشروعة التي تقدمت بها اللجنة مراراً وتكراراً دون جدوى.

وشارك أهالي جبل المكبر صباح اليوم في اعتصام بمدرسة السواحرة الثانوية للبنين والمدرسة الجديدة الكائنة في حي الجعابيص للتأكيد على مطالبهم.

وأهابت لجنة أولياء أمور الطلاب، بأهالي جبل المكبر عامة الالتزام بالإضراب.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس، قد أصدرت عدة قرارات من بينها نقل طلاب مدارس إلى مواقع أخرى، ووقف الحافلات المخصصة لنقلهم، وعدم وجود مدارس تتلائم مع المواصفات المطلوبة.

وتأتي قرارات بلدية الاحتلال في القدس، في وقت تواصل المؤسسة الإسرائيلية العمل على أسرلة المناهج وتهويد التعليم في القدس المحتلة.