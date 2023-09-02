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تسجيل 1.4 مليون إصابة بـ"كورونا" في العالم خلال آب

الرسالة نت- وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل 1.4 مليون إصابة بفايروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بزيادة بنسبة 38% عن الشهر الذي سبقه.

وذكر تقرير بحثي نشرته منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أنه في فترة 28 يومًا من 31 تموز/ يوليو إلى 27 آب/ أغسطس، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا، وأكثر من 1800 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وبالمقارنة بفترة الـ28 يومًا السابقة، كانت هناك زيادة بنسبة 38 % في حالات الإصابة، وانخفاض بنسبة 50 % في معدل الوفيات.

وأوضحت بيانات منظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 770 مليون حالة إصابة بكورونا، و6 ملايين و956 ألف حالة وفاة بسبب الوباء في جميع أنحاء العالم.

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