موتورولا تعلن هاتفها Moto G84

أطلقت شركة موتورولا، هاتفها الذكي الجديد Moto G84 الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود، بسعر يعادل 245 دولارًا أمريكيًا في الهند، وذلك اعتبارًا من 8 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويأتي الهاتف الذكي مزودًا بشريحة Snapdragon 695 من شركة كوالكوم، التي تُعد قديمة إلى حد ما، إلا أنها تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويقدم موتو جي84 شاشة من نوع OLED بمقاس 6.55 بوصات مع معدل تردد قدره 120 هرتزًا.

وتَعِد موتورولا، التابعة لشركة لينوفو الصينية، بمستوى سطوع يصل إلى 1,300 شمعة. ويوجد ثقب واحد في المنتصف للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة f/2.45.

وتوجد كاميرتان خلفيتان بدلًا من الثلاث الموجودات في موتو جي82، وتأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.88، في حين تأتي الكاميرا الأخرى المصممة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية قدره 118 درجة.

وتدعم كلا الكاميرتين تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 30 إطارًا في الثانية، وتوفران رؤية ليلية تلقائية للحصول على صور أفضل في بيئة مظلمة.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة من الوصول العشوائي بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويتمتع موتو جي84 بدعم تقنية الصوت دولبي آتموس وتقنية الصوت المكاني Moto Spatial Space، بالإضافة إلى مكبرات الصوت الاستريو.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بالنسخة الخام من نظام التشغيل أندرويد 13، ووعدت الشركة بأنه سوف يحصل على نظام أندرويد 14، بالإضافة إلى 3 سنوات من التحديثات الأمنية.

وتدعم البطارية، التي تبلغ سعتها 5,000 ميلي أمبير في الساعة، داخل موتو جي84 الشحن السريع باستطاعة 30 واطًا.

وتشمل المزايا الأخرى للهاتف دعم تقنية البلوتوث 5.1، وتقنية واي فاي 6 ، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، ومنفذًا لسماعات الأذن.