غضب (إسرائيلي) من إعلان مرتقب لليونسكو بشأن أريحا القديمة

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الأحد، أن هناك حالة من الغضب في أوساط الجهات الرسمية (الإسرائيلية)، بسبب الإعلان المرتقب من منظمة اليونسكو الأممية، بالاعتراف بموقع "أريحا القديمة" أنه موقعًا تراثيًا عالميًا يقع في فلسطين.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المنظمة الأممية ستعقد مؤتمرًا بعد أسبوعين في المملكة العربية السعودية، وستعلن من هناك عن الموقع التراثي بأنه عالمي ويقع في فلسطين وليس (إسرائيل).

وتوقعت الصحيفة أن يتم تمرير القرار بسهولة لأن هناك غالبية تلقائية مؤيدة للفلسطينيين.

ووجه أعضاء كنيست رسالة حادة للمنظمة الأممية يطالبون فيها بإلغاء التصويت على مثل هذا القرار، مدعين أن المنطقة هي جزء من تاريخ التراث اليهودي.

المصدر: القدس