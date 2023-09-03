الاحتلال يعلن عن زيارة تاريخية لأول رمز للحكومة المغربية للكنيست

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن رئيس مجلس المستشارين في المغرب، النعم ميارة، ‏سيجري زيارة إلى (إسرائيل)، يوم الخميس المقبل، واصفة إياها بـ"التاريخية".‏

ونقلت قناة "i24" العبرية عن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، ترحيبه بهذه الخطوة، وقال إنها "زيارة غير مسبوقة تشهد على المرحلة الجديدة في العلاقات الإسرائيلية المغربية".

وتابع: "لم يكن بوسع المرء إلا أن يحلم بوصول رمز الحكم المغربي في زيارة دولة إلى إسرائيل، واليوم هو واقع مفعم بالأمل، وله دلالاته على إمكانيات توسيع دوائر السلام في الشرق الأوسط".

وأردف: "أهنئ صديقي رئيس مجلس المستشارين في المغرب، النعم ميارة، لكونه أول رمز للحكومة المغربية يقوم بزيارة تاريخية للكنيست".

ولفتت قناة "i24" العبرية إلى أن زيارة رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، تكمن أهميتها أيضا في أنها أول لقاء رسمي يعقد في "إسرائيل" بمشاركة قيادات رفيعة المستوى من البلدين، بعد اعتراف "إسرائيل" بالصحراء المغربية.

وتأتي زيارة ميارة ردا على الزيارة التي أجراها رئيس الكنيست، للمغرب، قبل 3 أشهر.

وكان موقع "هسبريس" المغربي، أفاد يوم الثلاثاء الماضي، بأن رئيس مجلس المستشارين في المغرب، النعم ميارة، سيجري زيارة إلى الأردن ورام الله والقدس، في الفترة من الخامس إلى الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري.

يشار إلى أنه في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع (إسرائيل)، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع "إسرائيل" في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.