"الشاباك" يزعم: اعتقال شخصين من جنين نفذا عمليات إطلاق نار

أعلن جهاز الأمن العام (الإسرائيلي)، "الشاباك"، أنه اعتقل بالتعاون مع الجيش، شخصين من محافظة جنين نفذا عمليات إطلاق نار في وقت سابق.

وقال جهاز الشاباك: "سمح بالنشر أنه في نشاط مشترك بين الشاباك والجيش، تم اعتقال يوسف أبو الرب (32 عاما)، من سكان قرية جلبون قرب جنين، لضلوعه في تنفيذ عملية إطلاق نار نحو مستوطنة ميراف في معاليه جلبوع بتاريخ 18 أبريل الماضي حيث أصيب أحد المنازل بطلقات نار".

وأضاف الشاباك: "اعتقال يوسف ومحمد أبو الرب من جنين حيث نفذا عمليات إطلاق نار إحداها تجاه مستوطنة قرب جنين ما أدى لأضرار في منازل المستوطنين".