إيران تضم طائرات تدريب قتالية روسية متطورة إلى أسطولها الجوي

التحقت طائرات التدريب القتالية الروسية من طراز "ياك130" بقاعدة "الشهيد بابائي" الجوية في أصفهان بوسط إيران، بحسب ما كشفت وكالة "تسنيم" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن قسم العلاقات العامة في الجيش قوله إن "وصول مقاتلات ياك130، التي صممتها شركة ياكولوف الروسية، جاء في إطار عقود الأسلحة التي أبرمتها الجمهورية الإسلامية مع الاتحاد الروسي".

وتخضع كل من روسيا وإيران لعقوبات دولية تقيد عملياتهما التجارية، لكن البلدين عززا خلال العام الماضي علاقاتهما في مختلف القطاعات بما في ذلك التعاون العسكري، إذ أعلنت طهران، في آذار/مارس الماضي التوصل إلى اتفاق لشراء مقاتلات من طراز سوخوي "سو35" من روسيا، بحسب وكالة فرانس برس.

واتهمت أوكرانيا، مع العديد من حلفائها الغربيين، طهران بتزويد موسكو بأسلحة لاستخدامها في حربها ضد كييف، بينما نفت طهران هذه الاتهامات.

يذكر أن واشنطن أكدت في أيار/ مايو الماضي أيضا أن طهران وموسكو "توسّعان تعاونهما العسكري غير المسبوق".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن طهران سلمت روسيا منذ آب/ أغسطس 2022 أكثر من 400 مسيّرة خصوصًا من طراز "شاهد"

وأكد كيربي حينها أن طهران كانت تسعى أيضًا إلى "شراء معدات عسكرية أخرى بينها مروحيات هجومية وأجهزة رادار وطائرات تدريب على القتال من طراز ياك130".

يذكر أن إيران تملك حاليا مقاتلات روسية من طراز "ميغ" و"سوخوي" تعود إلى الحقبة السوفياتية، بالإضافة إلى بعض الطائرات الصينية بينها طائرات من طراز "إف7".

ويضمّ أسطولها أيضا مقاتلات أمريكية من طرازَي "إف4" و"إف7" تعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية في العام 1979.

على جانب آخر، أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية وضع نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" في الخدمة القتالية، وهو نظام استراتيجي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات من النوع الثقيل يعمل بالوقود السائل، ويتجاوز وزن أحد هذه الصواريخ الـ200 طن، وأطلق عليه لقب "الشيطان".

ويبلغ طول الصاروخ أكثر من 35 مترا، ويبلغ مداه ما بين 10 آلاف و18 ألف كيلومتر؛ ما يجعله قادرا على ضرب أي بقعة في الأرض، كما أنه يستطيع حمل 10 رؤوس نووية، ويمكنه إطلاق حمولة قصوى تبلغ 50 ميغا طن من مادة "تي إن تي".