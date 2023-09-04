اشتباكات في طوباس واعتقالات ومواجهات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واسعة طالت عدة مناطق بالضفة والقدس تخللتها اشتباكات عنيفة واعتقالات ومواجهات.

واستهدفت المقاومة قوات الاحتلال بصلياتٍ من الرصاص أثناء اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس، فيما أقدم الاحتلال على اعتقال الشاب رضا علي حسن أبو شما عقب اقتحام منزله.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إلقاء أكواع محلية الصنع في بلدة طمون جنوب طوباس.

وأطلق مقاومون النّار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال حنان البرغوثي والشيخ ياسر فحل، عقب اقتحامها لمنزلهما في قرية كوبر شمال رام الله.

وخلال مداهمة الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نهاد أبو كشك وهشام جادالله عقب اقتحام منزليهما في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما وحي رأس خميس شمال شرق القدس المحتلة، كما اقتحمت قرية مادما جنوب نابلس.

وفي جنين، استهدف المقاومون قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "دوتان" غرب المدينة بقنبلة محلية الصنع، في حين اقتحمت قوات الاحتلال محيط بلدة يعبد في المدينة.

وحطمت قوات الاحتلال، أبواب أحد المخازن في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، دون العثور على أحد بداخله، وانسحبت من البلدة، كما اقتحمت قرية بورين وبلدة عقربا جنوب المدينة.

وحطم الشباب الثائر مساء أمس الأحد، مركبة مستوطن بالحجارة قرب بلدة سِنجِل شمال شرق رام الله.

واستهدفت المقاومة مساء أمس بوابة "نتساني عوز" غرب طولكرم وحاجز حوارة جنوب نابلس، بوابل من الرصاص.