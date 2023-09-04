تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء: تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.