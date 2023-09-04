الاتحاد المصري يحدد موعد انطلاق الدوري الممتاز

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أمس الأحد، عن موعد انطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

وقال العطار، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الدوري سينطلق في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر (أيلول) الجاري، والقرعة ستكون يوم 11 سبتمبر".

وأضاف: "نعمل حاليا على زيادة أعداد الجماهير عن الموسم الماضي، بالتنسيق مع الشركة المسؤولة عن طرح التذاكر".

وبخصوص الأزمة الأخيرة بين الأهلي ومنتخب مصر، قال العطار: "الجهاز الفني للمنتخب يتواصل بشكل مستمر مع النادي الأهلي، والطرفان يمثلان مصر، وأعتقد أنه سيكون هناك تفاهم وحلول وسط لتحقيق مصلحة الجانبين".

وأردف: "مباراة إثيوبيا مهمة للغاية، بالنسبة لتصنيف منتخب مصر قبل بطولة أمم إفريقيا".

وعن تطورات أزمة قيد لاعبي الزمالك، قال: "النادي يحتاج لحوالي مليون و800 ألف دولار، لرفع إيقاف القيد من قبل الفيفا.. وبالنسبة لاتحاد الكرة، قام الزمالك بسداد المستحقات، ونجح في تسجيل لاعبيه".