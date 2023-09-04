انطلاق أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال إجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة تحضيرا لأعمال الدورة الـ 160 للمجلس على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقدها بعد غد الأربعاء.

وترأس وفد فلسطين في الإجتماع: مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويستعرض المجلس على مدار يومين، مشروع جدول الأعمال للدورة الـ 159 الذي يتضمن عدة بنود رئيسية تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك في مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية والصراع العربي (الإسرائيلي)، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات جسيمة، وتقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين .

وقال السفير العكلوك: إن مجلس الجامعة ينعقد اليوم في ظل عدوان (إسرائيلي) متواصل ومتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والمخيمات، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحملة الممنهجة التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وكان آخرها الإجراءات والقرارات العدوانية العنصرية التي تتخذها حكومة الاحتلال بشأن تقليص زيارات أهالي الأسرى، وضرورة تقديم الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين لتعزيز وصمود الشعب الفلسطيني.

وأكد ضرورة أن يصدر مجلس الجامعة قرارات تتناسب مع حجم تلك التحديات وخطورة الأوضاع والعدوان (الإسرائيلي) المستمر في الأراضي الفلسطينية .