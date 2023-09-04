آبل تخطط لإطلاق أكبر جهاز آيباد

تخطط شركة آبل للكشف عن جهاز آيباد جديد بشاشة قد يصل قياسها إلى 14 إنشًا.

وقالت آبل، إن الجهاز سيكون الأكبر في سلسلة لوحيات آيباد منذ إطلاقها عام 2010، وإنّ آبل كانت على وشك إطلاق ذلك الجهاز خلال العام الجاري.

وعملت آبل على تطوير أجهزة آيباد كبيرة الحجم خلال العامين الماضيين، إلا أنها تواجه تحديًا يتمثل في ارتفاع سعر شاشات OLED التي تفضل الشركة الاعتماد عليها مستقبلًا في أجهزتها اللوحية.

ومن المقرر أن يأتي جهاز آيباد الأكبر ضمن سلسلة لوحيات آيباد برو القادمة، وقد تعتمد على شاشة من نوع "LCD ميني ليد" كتلك الموجودة في أجهزة لوحية أخرى لها متاحة في الأسواق.

وتعمل آبل كذلك على تحسين تصميم لوحة مفاتيح ماجيك كيبورد المخصصة لأجهزتها اللوحية، لتبدو أقرب إلى لوحة المفاتيح المدمجة مع الحواسيب المحمولة.

وذكرت تقارير سابقة أن آبل لن تكشف عن أجهزة آيباد جديدة إلا بحلول مطلع العام المقبل.

وكانت سامسونج قد أطلقت حديثًا سلسلة لوحيات جالاكسي تاب إس الجديدة، ومنها جهاز جالاكسي تاب إس 9 ألترا بشاشة قياسها 14.6 إنشًا من نوع أموليد.